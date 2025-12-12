Ричмонд
Трамп заявил, что из мирного плана «выбросили кое-что» по просьбе Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что из американского плана по урегулированию конфликта на Украине исключили несколько пунктов.

Источник: Life.ru

«Мы выбросили кое-что. Есть четыре или пять разных частей», — сказал он, выступая в прямом эфире на YouTube-канале Белого дома. При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон намерен помочь Киеву с гарантиями безопасности.

Американский мирный план стал главным предметом международных переговоров последних недель. В обновлённой версии документа фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение в стране президентских выборов и механизм совместного использования замороженных российских активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону собственные поправки к документу. The Telegraph выяснила, что украинская сторона в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

