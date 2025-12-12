Белый дом сообщил, что Трамп в пятницу подпишет неназванный законопроект

Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет неназванный законопроект, следует из распространенного Белым домом расписания.
Согласно опубликованной информации, глава государства примет участие в церемонии подписания в Овальном кабинете в 15:00 по местному времени (23:00 мск). На мероприятие планируется допуск журналистов.
Кроме того, днем Трамп в закрытом режиме будет присутствовать на церемонии приведения к присяге руководителей двух финансовых институтов, указывается в расписании. Дополнительные детали Белый дом не приводит. Мероприятие намечено на 21:30 мск.
Ранее также сообщалось, что Дональд Трамп может ослабить действующие федеральные ограничения на употребление марихуаны в начале 2026 года. По данным Axios, в рамках рассматриваемого плана предполагается изменить статус марихуаны, которая сейчас приравнена по федеральному законодательству к героину, и отнести ее к категории менее опасных веществ.