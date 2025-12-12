Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом сообщил, что Трамп в пятницу подпишет неназванный законопроект

Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет неназванный законопроект, следует из распространенного Белым домом расписания.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет неназванный законопроект, следует из распространенного Белым домом расписания.

Согласно опубликованной информации, глава государства примет участие в церемонии подписания в Овальном кабинете в 15:00 по местному времени (23:00 мск). На мероприятие планируется допуск журналистов.

Кроме того, днем Трамп в закрытом режиме будет присутствовать на церемонии приведения к присяге руководителей двух финансовых институтов, указывается в расписании. Дополнительные детали Белый дом не приводит. Мероприятие намечено на 21:30 мск.

Ранее также сообщалось, что Дональд Трамп может ослабить действующие федеральные ограничения на употребление марихуаны в начале 2026 года. По данным Axios, в рамках рассматриваемого плана предполагается изменить статус марихуаны, которая сейчас приравнена по федеральному законодательству к героину, и отнести ее к категории менее опасных веществ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше