Белый дом сообщил, что Трамп в пятницу подпишет неназванный законопроект

Ранее также сообщалось, что Дональд Трамп может ослабить действующие федеральные ограничения на употребление марихуаны в начале 2026 года. По данным Axios, в рамках рассматриваемого плана предполагается изменить статус марихуаны, которая сейчас приравнена по федеральному законодательству к героину, и отнести ее к категории менее опасных веществ.