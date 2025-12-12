Главные новости к утру 12 декабря 2025 года

В Твери при ударе украинского беспилотника по жилому дому пострадали семь человек, в том числе ребенок. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов, проведена эвакуация жильцов. Всего в ночь на 12 декабря силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 90 БПЛА над девятью регионами и Черным морем.