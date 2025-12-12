Главные новости к утру 12 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 декабря 2025.
Трамп считает, что только Зеленский в Киеве отвергает мирный план
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский — единственный человек в Киеве, кто выступает против предложенного Вашингтоном варианта мирного урегулирования. Политик уточнил, что других представителей украинской власти проект сделки устраивает.
США призывают «евротройку» убедить Киев согласиться на сделку
Американский лидер Дональд Трамп считает, что лидеры Германии, Франции и Великобритании должны оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился на предложенный Белым домом мирный план урегулирования украинского кризиса. Проект предполагает территориальные уступки и сокращение армии.
Семь человек пострадали при ударе дрона по жилому дому в Твери
В Твери при ударе украинского беспилотника по жилому дому пострадали семь человек, в том числе ребенок. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов, проведена эвакуация жильцов. Всего в ночь на 12 декабря силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 90 БПЛА над девятью регионами и Черным морем.
Путин и Мадуро провели переговоры на фоне угроз США Венесуэле
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Темой беседы стало развитие дружественных отношений двух стран в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве. Путин выразил поддержку курса Мадуро на «защиту суверенитета» Венесуэлы.
Киев предложил создать на Донбассе свободную экономическую зону
Украина выступила с предложением создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону. Об этом сообщает Politico. Предполагается, что основными инвесторами станут американские компании. По мнению источников издания, Россия не примет такое предложение.