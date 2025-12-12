Kyodo: в Японии обсудят экспорт оружия в страны, вовлеченные в конфликты

В декабре 2023 года японские правила экспортного контроля в сфере обороны претерпели изменения, впервые разрешив передачу готового вооружения стране, владеющей правами на него. До этого разрешался лишь экспорт компонентов. Первая поставка зенитных ракет Patriot, произведенных по лицензии США и находящихся на вооружении японских ВВС, состоялась в ноябре.