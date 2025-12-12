Kyodo: в Японии обсудят экспорт оружия в страны, вовлеченные в конфликты

Либерально-демократическая партия (ЛДП), находящаяся у власти в Японии, рассматривает возможность начала дискуссии о смягчении ограничений на экспорт вооружений. Это может коснуться и стран, вовлеченных в военные конфликты, пишет агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.
«В него включен вопрос о том, следует ли разрешить экспорт вооружений с поражающими свойствами в “страны, подвергшиеся агрессии”, или “страны, где в данный момент идут боевые действия”, — говорится в сообщении издания.
Действующие в Японии правила разрешают экспорт оборонной техники только для пяти целей, исключающих использование летального оружия: поисково-спасательные операции, транспортировка, предупреждение и наблюдение, а также обезвреживание мин. Эти ограничения были введены в 2014 году.
В декабре 2023 года японские правила экспортного контроля в сфере обороны претерпели изменения, впервые разрешив передачу готового вооружения стране, владеющей правами на него. До этого разрешался лишь экспорт компонентов. Первая поставка зенитных ракет Patriot, произведенных по лицензии США и находящихся на вооружении японских ВВС, состоялась в ноябре.
Ранее в японских СМИ сообщалось, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует начать обсуждение пересмотра действующих ограничений на экспорт военной техники уже в первой половине 2026 года.