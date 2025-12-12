Ермаков: российские военные начали бои за мехзавод в Мирнограде

Продвигающиеся в Мирнограде российские подразделения начали бои за местный мехзавод, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, наши войска в Димитрове (Мирноград — прим. ред.) смогли прорваться в центр города и ведут бои за Димитровский механический завод», — написал он.
По информации военкора, военнослужащие противника «засели» также на шахте «Центральная».
Напомним, накануне стало известно, что украинские боевики оставили позиции в восточной части Мирнограда и отошли у шахте «Центральная» — ключевому узлу обороны противника в городе. Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, к шахте подошли с двух сторон российские подразделения.
Подоляка отметил, что занятие «Центральной» войсками РФ полностью дезорганизует оборону ВСУ в Мирнограде.
По словам блогера, блокированная на территории города группировка противника «агонизирует». Подоляка не исключил попыток прорыва украинских боевиков из Мирнограда в районе села Светлое.
Ранее сообщалось об отступлении подразделений противника с полей юго-западнее Мирнограда из-за опасений отсечения от основных сил ВСУ.