Путин и Мирзиеев пообщались «на ногах» перед началом форума в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщались «на ногах» перед началом Форума международного мира и доверия в Ашхабаде. Об этом сообщает РИА Новости.
Беседа началась после церемонии совместного фотографирования. Путин и Мирзиеев, приобняв друг друга, кратко пообщались по пути в зал пленарного заседания.
Путин прилетел в Ашхабад на форум, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. У российского лидера запланирован ряд международных контактов, включая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Также сообщалось, что Путин в рамках визита в Ашхабад возложил венок к Монументу Нейтралитета Туркмении.