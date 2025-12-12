Путин и Мирзиеев пообщались «на ногах» перед началом форума в Ашхабаде

Путин прилетел в Ашхабад на форум, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. У российского лидера запланирован ряд международных контактов, включая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.