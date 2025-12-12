Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Мирзиеев пообщались «на ногах» перед началом форума в Ашхабаде

Путин и Мирзиеев кратко пообщались по пути в зал пленарного заседания.

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщались «на ногах» перед началом Форума международного мира и доверия в Ашхабаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Беседа началась после церемонии совместного фотографирования. Путин и Мирзиеев, приобняв друг друга, кратко пообщались по пути в зал пленарного заседания.

Путин прилетел в Ашхабад на форум, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. У российского лидера запланирован ряд международных контактов, включая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также сообщалось, что Путин в рамках визита в Ашхабад возложил венок к Монументу Нейтралитета Туркмении.