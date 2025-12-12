Премьер Армении Пашинян прокатился по центру Москвы на велосипеде

Ранее KP.RU писал, что Никол Пашинян прибыл в столицу с рабочим визитом для участия в заседании Евразийского межправительственного совета и Международной конференции по научно-техническому сотрудничеству. Известно, что самолет премьер-министра не смог ночью приземлиться в Москве из-за закрытия воздушного пространства и был направлен в Петербург. Вылететь из Пулково в столицу удалось только утром.