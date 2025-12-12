Ричмонд
Премьер Армении Пашинян прокатился по центру Москвы на велосипеде

Пашинян опубликовал видео в своих соцсетях, как катается на велосипеде по Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился по центральной площади Москвы в рамках своего визита в Россию. Об этом политик рассказал в своих социальных сетях, опубликовав ролик с места велопрогулки.

Стоит отметить, что до этого премьер размещал ролик, где показывает в каких апартаментах он остановился по приезде в российскую столицу. Судя по всему, после заселения он решил немного размяться и прогуляться по вечерней Москве.

Ранее KP.RU писал, что Никол Пашинян прибыл в столицу с рабочим визитом для участия в заседании Евразийского межправительственного совета и Международной конференции по научно-техническому сотрудничеству. Известно, что самолет премьер-министра не смог ночью приземлиться в Москве из-за закрытия воздушного пространства и был направлен в Петербург. Вылететь из Пулково в столицу удалось только утром.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
