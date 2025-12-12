Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов утвердил продление налоговых льгот для новых гостиниц

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о продлении налоговых льгот для новых гостиниц с категорией не ниже «трех звезд», имеющих от 50 номеров, до 31 декабря 2030 года.

Источник: ИА Татар-информ

Изменения внесены в статью 3 Закона РТ «О налоге на имущество организаций». Льготная ставка в размере 0,1% действует в течение десяти лет с момента открытия гостиницы.

Законопроект был принят Государственным Советом Татарстана VII созыва на 16-м заседании, которое состоялось 27 ноября этого года.

В пояснительной записке к новелле отмечалось, что освобождение от налогов позволит ускорить строительство новых гостиниц, создать рабочие места и снизить себестоимость номеров.

Временное снижение налоговых поступлений должно быть скомпенсировано ростом инвестиций, развитием смежных отраслей и увеличением доли легального сегмента размещения туристов, заявляли авторы инициативы.

Изначально на льготу по налогу на имущество организаций могли претендовать новые гостиницы, введенные в эксплуатацию с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Поддержка гостиничного бизнеса соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше