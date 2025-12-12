Ричмонд
Владимир Путин заявил, что ООН достойно выполняет собственную миссию

Президент Росси высоко оценил деятельность ООН.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что ООН достойно справляется со своей миссией и зачастую выступает единственным механизмом для поддержания баланса интересов на глобальной арене. Свое мнение об организации он высказал на форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, а также к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

По словам главы государства, именно благодаря работе ООН удается находить компромиссы и предотвращать конфликты между странами. Он подчеркнул, что организация продолжает играть ключевую роль в обеспечении стабильности в мире.

