Президент России Владимир Путин заявил, что ООН достойно справляется со своей миссией и зачастую выступает единственным механизмом для поддержания баланса интересов на глобальной арене. Свое мнение об организации он высказал на форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, а также к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.
По словам главы государства, именно благодаря работе ООН удается находить компромиссы и предотвращать конфликты между странами. Он подчеркнул, что организация продолжает играть ключевую роль в обеспечении стабильности в мире.
