Путин: РФ посодействует Туркменистану в председательстве в СНГ

Он отметил, что Туркменистан в 2026 году примет председательские полномочия в СНГ, пожелал успехов туркменским представителям и подчеркнул, что российская сторона окажет все необходимое содействие. Соответствующее заявление Путин сделал на форуме, посвященном Международному году мира и доверия.