Путин: РФ посодействует Туркменистану в председательстве в СНГ

Владимир Путин сообщил, что Россия окажет необходимое содействие Туркменистану во время его председательства в СНГ в 2026 году.

Россия готова оказать содействие Туркменистану в период его председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Туркменистан в 2026 году примет председательские полномочия в СНГ, пожелал успехов туркменским представителям и подчеркнул, что российская сторона окажет все необходимое содействие. Соответствующее заявление Путин сделал на форуме, посвященном Международному году мира и доверия.

Российский лидер 12 декабря прибыл в столицу Туркменистана для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны.

В программе визита также запланирован ряд двусторонних встреч. Кремль сообщил о запланированных переговорах с президентами Ирака Абделем Латифом Рашидом, Ирана Масудом Пезешкианом, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

Ранее также сообщалось о том, что президент России Владимир Путин возложил цветы к Монументу Нейтралитета Туркмении.