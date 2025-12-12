Губернатор Новосибирской области подвел итоги 2025 года

Губернатор отметил, что экономика области уверенно развивается: положительную динамику показали промышленность, строительство, розничная торговля и сельское хозяйство. Среди достижений — рекордный сбор зерна в объёме трёх миллионов тонн, более миллиона из которых направлено на экспорт в 130 стран, включая Китай, Казахстан, Индию и Белоруссию.