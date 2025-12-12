Губернатор Новосибирской области подвел итоги 2025 года

Губернатор отметил, что экономика области уверенно развивается: положительную динамику показали промышленность, строительство, розничная торговля и сельское хозяйство. Среди достижений — рекордный сбор зерна в объёме трёх миллионов тонн, более миллиона из которых направлено на экспорт в 130 стран, включая Китай, Казахстан, Индию и Белоруссию.
Особое внимание уделялось культурным проектам региона. Новосибирск претендует на статус культурной столицы России, по итогам голосования город набрал более 400 тысяч голосов.
Также Травников рассказал о развитии транспортной инфраструктуры: строятся южное направление, Бердское шоссе, Восточный обход, мусорные комплексы, концессионные школы, а движение по четвёртому мосту через Обь планируется открыть до конца 2025 года.