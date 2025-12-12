Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Новосибирской области подвел итоги 2025 года

На итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о социально-экономических достижениях региона в 2025 году, сообщили в «Вести Новосибирск».

Источник: Сиб.фм

Губернатор отметил, что экономика области уверенно развивается: положительную динамику показали промышленность, строительство, розничная торговля и сельское хозяйство. Среди достижений — рекордный сбор зерна в объёме трёх миллионов тонн, более миллиона из которых направлено на экспорт в 130 стран, включая Китай, Казахстан, Индию и Белоруссию.

Особое внимание уделялось культурным проектам региона. Новосибирск претендует на статус культурной столицы России, по итогам голосования город набрал более 400 тысяч голосов.

Также Травников рассказал о развитии транспортной инфраструктуры: строятся южное направление, Бердское шоссе, Восточный обход, мусорные комплексы, концессионные школы, а движение по четвёртому мосту через Обь планируется открыть до конца 2025 года.