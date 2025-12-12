Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Эстонии внезапно исчез во время встречи с Зеленским

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал неожиданно пропал во время онлайн-встречи с Владимиром Зеленским, который обращался к «коалиции желающих». В начале выступления главы киевского режима Михал занимал место в первом ряду, однако спустя менее трёх минут он резко встал и покинул кадр, оставив свое кресло пустым. Этот инцидент вызвал удивление у зрителей и участников встречи.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь в кадре в тот момент, никак не отреагировал на исчезновение своего коллеги.

В ходе своего обращения Зеленский отчитывался о переговорах с американскими чиновниками, касающихся вопросов безопасности, и подтвердил позицию о недопустимости территориальных компромиссов с Россией. На данный момент причины внезапного ухода Михала остаются неизвестными, и его отсутствие на встрече вызывает вопросы.

Ранее Украина провела продуктивный диалог с американской делегацией по одному из трёх документов, касающихся гарантий безопасности. В переговорах принимали участие представители США, включая сенатора Марко Рубио, Пита Хегсета, Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, генералов Кина и Гринкевича, Джоша Груэнбаума, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Зеленский отметил серьёзные намерения американской стороны и их целеустремлённость в достижении результата.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше