Премьер-министр Эстонии внезапно исчез во время встречи с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь в кадре в тот момент, никак не отреагировал на исчезновение своего коллеги.
В ходе своего обращения Зеленский отчитывался о переговорах с американскими чиновниками, касающихся вопросов безопасности, и подтвердил позицию о недопустимости территориальных компромиссов с Россией. На данный момент причины внезапного ухода Михала остаются неизвестными, и его отсутствие на встрече вызывает вопросы.
Ранее Украина провела продуктивный диалог с американской делегацией по одному из трёх документов, касающихся гарантий безопасности. В переговорах принимали участие представители США, включая сенатора Марко Рубио, Пита Хегсета, Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, генералов Кина и Гринкевича, Джоша Груэнбаума, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Зеленский отметил серьёзные намерения американской стороны и их целеустремлённость в достижении результата.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.