В Харьковской области подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ фактически срывают приказы командования и массово покидают позиции. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.
По их данным, командование пытается задействовать бригаду для удержания обороны, однако после получения приказов о выдвижении в зону боевых действий значительная часть личного состава уходит в самовольное оставление части. Фактически подразделения «растворяются» еще до выхода на позиции.
На этом фоне украинские власти начали сворачивать публичную отчетность. Ранее офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа статистику по делам о дезертирстве и самовольном оставлении части. В российских силовых структурах считают, что это связано с резким ростом подобных случаев в последние месяцы.
Проблему ранее косвенно признали и в Киеве. В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине уже превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года.
До начала конфликта численность ВСУ составляла около 261 тысячи человек. Затем она была увеличена до 361 тысячи. При этом, по данным украинского издания NV, с февраля 2022 года на Украине было возбуждено более 311 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством и самовольным оставлением части.
