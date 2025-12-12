Штрафы за покупку алкоголя детям могут повысить в 10 раз

Новая инициатива предлагает увеличить действующие штрафы, которые сейчас составляют 1,5−3 тысячи рублей для обычных граждан и 4−5 тысяч для родителей, до 15−30 тысяч и 40−50 тысяч рублей соответственно. Данная мера призвана решить серьёзную проблему, так как, согласно соцопросам, большая часть россиян — 78% — успевает попробовать алкоголь ещё в раннем возрасте.