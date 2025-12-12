Штрафы за покупку алкоголя детям могут повысить в 10 раз

«Штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя смехотворны и едва ли кого-то могут напугать», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».
Новая инициатива предлагает увеличить действующие штрафы, которые сейчас составляют 1,5−3 тысячи рублей для обычных граждан и 4−5 тысяч для родителей, до 15−30 тысяч и 40−50 тысяч рублей соответственно. Данная мера призвана решить серьёзную проблему, так как, согласно соцопросам, большая часть россиян — 78% — успевает попробовать алкоголь ещё в раннем возрасте.
Тем временем российские школьники начали массово приобретать через маркетплейсы конфеты в виде бутылочек и рюмок, внутри которых находится крепкий алкоголь. В каждой такой шоколадной ёмкости содержится примерно половина рюмки крепкого напитка, а набор из нескольких конфет может стоить до двух тысяч рублей.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.