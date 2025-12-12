Арипов: товарооборот Узбекистана и ЕАЭС превысил $16 млрд в 2025 году

Он отметил, что за последние четыре года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 80%. В январе-октябре этого года этот показатель вырос на 12% и превысил $16 млрд. Растут и объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов, а число совместных предприятий достигло 5 тысяч.