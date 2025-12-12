Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арипов: товарооборот Узбекистана и ЕАЭС превысил $16 млрд в 2025 году

В Москве состоялось сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Объем взаимной торговли Узбекистана и Евразийского экономического союза за первые 10 месяцев 2025 года увеличился на 12%, превысив $16 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве.

Он отметил, что за последние четыре года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 80%. В январе-октябре этого года этот показатель вырос на 12% и превысил $16 млрд. Растут и объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов, а число совместных предприятий достигло 5 тысяч.

«За последние четыре года товарооборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза вырос на 80%. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Так, по итогам 10 месяцев, объем взаимной торговли увеличился еще на 12% и превысил $16 млрд», — сказал он.

По словам Арипова, для расширения взаимовыгодного партнерства и в рамках реализации плана совместных мероприятий Узбекистан активно участвует в работе отраслевых площадок и проектов ЕАЭС в сферах торговли и промышленности, транспорта и логистики, таможенного и налогового администрирования, энергетики, сельского хозяйства, а также информационных технологий.

Премьер напомнил, что товарооборот Узбекистана и ЕАЭС по итогам 2024 года составил $18 млрд.

«Мы приступили к подготовке очередного, пятого заседания совместной рабочей группы Евразийской экономической комиссии, которое предлагаем провести в 2026 году в Узбекистане», — добавил Арипов.

Он сообщил о том, что Узбекистан и Евразийский банк развития сформировали портфель проектов на сумму свыше трех миллиардов долларов.

Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе с 2020 года. В апреле 2025 года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР.

«Знаковым шагом нашего взаимодействия стало присоединение в этом году Узбекистана к Евразийскому банку развития. Сегодня уже сформирован портфель проектов на сумму свыше трех миллиардов долларов», — сказал Арипов.

По мнению премьера Узбекистана, открытие офиса ЕАБР в Ташкенте позволит ускорить финансирование приоритетных инициатив.

Сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС прошло в Москве. Оно стало четвертым в текущем году. В расширенном формате в нем приняли участие глава правительства Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, казахстанский премьер Олжас Бектенов, премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, посол Ирана Казем Джалали, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Кус (в формате видеообращения) и председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Участники рассмотрели вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, уделив особое внимание функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.

В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Беларусь. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября в Минске.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше