Арипов: товарооборот Узбекистана и ЕАЭС превысил $16 млрд в 2025 году

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Объем взаимной торговли Узбекистана и Евразийского экономического союза за первые 10 месяцев 2025 года увеличился на 12%, превысив $16 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве.
Он отметил, что за последние четыре года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 80%. В январе-октябре этого года этот показатель вырос на 12% и превысил $16 млрд. Растут и объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов, а число совместных предприятий достигло 5 тысяч.
По словам Арипова, для расширения взаимовыгодного партнерства и в рамках реализации плана совместных мероприятий Узбекистан активно участвует в работе отраслевых площадок и проектов ЕАЭС в сферах торговли и промышленности, транспорта и логистики, таможенного и налогового администрирования, энергетики, сельского хозяйства, а также информационных технологий.
Премьер напомнил, что товарооборот Узбекистана и ЕАЭС по итогам 2024 года составил $18 млрд.
«Мы приступили к подготовке очередного, пятого заседания совместной рабочей группы Евразийской экономической комиссии, которое предлагаем провести в 2026 году в Узбекистане», — добавил Арипов.
Он сообщил о том, что Узбекистан и Евразийский банк развития сформировали портфель проектов на сумму свыше трех миллиардов долларов.
Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе с 2020 года. В апреле 2025 года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР.
«Знаковым шагом нашего взаимодействия стало присоединение в этом году Узбекистана к Евразийскому банку развития. Сегодня уже сформирован портфель проектов на сумму свыше трех миллиардов долларов», — сказал Арипов.
По мнению премьера Узбекистана, открытие офиса ЕАБР в Ташкенте позволит ускорить финансирование приоритетных инициатив.
Сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС прошло в Москве. Оно стало четвертым в текущем году. В расширенном формате в нем приняли участие глава правительства Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, казахстанский премьер Олжас Бектенов, премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, посол Ирана Казем Джалали, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Кус (в формате видеообращения) и председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Участники рассмотрели вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, уделив особое внимание функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Беларусь. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября в Минске.