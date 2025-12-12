Ричмонд
Трамп заявил, что его мирный план по Украине предусматривает раздел территорий

Трамп заявил, что украинский кризис сложно разрешить из-за деления территорий.

Источник: Комсомольская правда

Мирный план США по разрешению кризиса на Украине предусматривает раздел территорий между конфликтующими сторонами. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 12 декабря.

«Мирное соглашение — это сложно, потому что ты будешь делить территорию определенным образом. Это что-то вроде очень сложной сделки с недвижимостью, но умноженной на тысячу», — высказался он.

Трамп также добавил, скоро пройдет встреча европейских лидеров, где они детально обсудят дальнейшие шаги по Украине. Переговоры должны состояться уже на этой неделе — 13 декабря.

При этом глава Белого дома уточнил, что пока не принял окончательное решение, будет ли он присутствовать на мероприятии. По его словам, он примет участие только в том случае, если поймет, что есть шанс поскорее завершить украинский конфликт.

Ранее на этой же пресс-конференции Трамп заявил, что кризисную ситуацию в Незалежной нужно урегулировать как можно быстрее. Иначе все может дойти до третьей мировой войны.

