Трамп заявил, что его мирный план по Украине предусматривает раздел территорий

Мирный план США по разрешению кризиса на Украине предусматривает раздел территорий между конфликтующими сторонами. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 12 декабря.
«Мирное соглашение — это сложно, потому что ты будешь делить территорию определенным образом. Это что-то вроде очень сложной сделки с недвижимостью, но умноженной на тысячу», — высказался он.
Трамп также добавил, скоро пройдет встреча европейских лидеров, где они детально обсудят дальнейшие шаги по Украине. Переговоры должны состояться уже на этой неделе — 13 декабря.
При этом глава Белого дома уточнил, что пока не принял окончательное решение, будет ли он присутствовать на мероприятии. По его словам, он примет участие только в том случае, если поймет, что есть шанс поскорее завершить украинский конфликт.
Ранее на этой же пресс-конференции Трамп заявил, что кризисную ситуацию в Незалежной нужно урегулировать как можно быстрее. Иначе все может дойти до третьей мировой войны.