Канцлер Германии Фридрих Мерц стал объектом критики после своего заявления о планах размещения дальнобойного американского оружия на территории ФРГ в 2026 году. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил своё недовольство в соцсети X, подчеркнув, что такое решение не может быть поддержано ни одним серьёзным политиком.