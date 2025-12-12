NYP: зять Трампа ведет переговоры по восстановлению Украины за счет США

«Это не большой заработок для того, кто это делает. Они не собираются взимать поощряющие комиссии. Это общественная услуга. Так можно подмазаться к президенту и мистеру Кушнеру. Любой, кто получит этот мандат, будет считаться номером один в этой администрации — и они обойдут европейцев», — добавил собеседник газеты.