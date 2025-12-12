Ричмонд
NYP: зять Трампа ведет переговоры по восстановлению Украины за счет США

Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, ведет переговоры с американскими финансовыми гигантами об управлении фондом послевоенного восстановления Украины.

Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, ведет переговоры с финансовыми американскими гигантами об управлении инвестиционным фондом послевоенного восстановления Украины, материал из New York Post перевел aif.ru.

По данным источника издания, Кушнер прилетал в Нью-Йорк, где встретился с Ларри Финком из BlackRock, Марком Роуэном из Apollo Global Management и Генри Крависом из KKR.

«Кушнер ищет управляющего активами в США, который будет администрировать и выполнять работу в фонде восстановления Украины», — заявил инсайдер.

Также стало известно, что Финк и Кушнер вчера, 11 декабря, разговаривали с министром финансов Скоттом Бессентом и украинским политиком Владимиром Зеленским.

«Это не большой заработок для того, кто это делает. Они не собираются взимать поощряющие комиссии. Это общественная услуга. Так можно подмазаться к президенту и мистеру Кушнеру. Любой, кто получит этот мандат, будет считаться номером один в этой администрации — и они обойдут европейцев», — добавил собеседник газеты.

Действительно, этот шаг может вызвать опасения у союзников Украины в Европе, ведь это может лишить их любых выгодных контрактов на послевоенное восстановление, подчеркивает автор.

Ранее стало известно, что Киев отправил Трампу план земель, от которых готов отказаться.

