Путин: международные проблемы должны решаться с учетом мнений всех стран

Президент России Владимир Путин отметил, что поиск решений проблем на международной арене должен вестись с учетом мнений всех стран.

Источник: Аргументы и факты

Поиск решений проблем на международной арене должен осуществляться с учетом позиций и мнений всех стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме Международного года мира и доверия.

Глава государства напомнил, что уходящий 2025 год, объявленный ООН годом мира и доверия, совпал с юбилеем самой организации.

Путин отметил, что созданная 80 лет назад Организация Объединенных Наций и сегодня эффективно выполняет возложенную на нее миссию и остается уникальным, а порой и единственным механизмом обеспечения международного баланса интересов.

Он подчеркнул, что именно такая логика, основанная на принципах устава ООН, позволяет находить согласованные решения сложных вопросов и должна стать основой построения честных, открытых и взаимовыгодных отношений в эпоху многополярного мира.

Российский лидер 12 декабря прибыл в столицу Туркменистана для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны.

В программе визита также запланирован ряд двусторонних встреч. Кремль сообщил о запланированных переговорах с президентами Ирака Абделем Латифом Рашидом, Ирана Масудом Пезешкианом, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

Ранее также сообщалось о том, что президент России Владимир Путин возложил цветы к Монументу Нейтралитета Туркмении.

