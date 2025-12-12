Токаев видит шанс закончить конфликт на Украине в обсуждении «пакта о мире»

Напомним, президент РФ Владимира Путин сейчас находится в Ашхабаде с рабочим визитом. Он прибыл туда для участия в мероприятиях форума в честь Международного года мира и доверия, который отмечается ООН. В числе других участников — лидеры Казахстана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Пакистана, Азербайджана, Грузии, Мьянмы, Армении, Эсватини, Республики Сан-Томе и Принсипи, Ирака. В президентском терминале аэропорта столицы Туркменистана Путина встретили цветами и почётным караулом. У главы российского государства запланированы ряд переговоров и участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия.