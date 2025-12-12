Ричмонд
Токаев видит шанс закончить конфликт на Украине в обсуждении «пакта о мире»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что активизация переговоров по украинскому урегулированию и обсуждение «пакта о мире» дают основания говорить о реальной возможности достичь договорённостей. По его словам, встреча лидеров России и США в Анкоридже стала значимым шагом к оживлению диалога.

Источник: Life.ru

«После встречи президентов России и Соединённых Штатов Америки в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира», — отметил он в ходе выступления на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

Токаев подчеркнул, что Казахстан поддерживает любые усилия, направленные на прекращение конфликта и восстановление стабильности.

Напомним, президент РФ Владимира Путин сейчас находится в Ашхабаде с рабочим визитом. Он прибыл туда для участия в мероприятиях форума в честь Международного года мира и доверия, который отмечается ООН. В числе других участников — лидеры Казахстана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Пакистана, Азербайджана, Грузии, Мьянмы, Армении, Эсватини, Республики Сан-Томе и Принсипи, Ирака. В президентском терминале аэропорта столицы Туркменистана Путина встретили цветами и почётным караулом. У главы российского государства запланированы ряд переговоров и участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

