Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу: Попытки создания восточного НАТО противоречат безопасности в странах АТР

Шойгу отметил, что попытки формирования восточного фланга НАТО не устраивают РФ.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что попытки создания восточного фланга НАТО противоречат установленной системе безопасности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Свое мнение по расширению блока она высказал на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

«Попытки создания разного рода новой архитектуры, а если говорить точнее — восточного НАТО, не могут нас устраивать, противоречат духу, который был создан в регионе», — заявил секретарь СБ.

Шойгу добавил, что во время переговоров с руководством Лаоса поднимались темы, связанные с усилением милитаризации в Тайване, Филиппинах и Японии. Он подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать асеаноцентричную модель, сформированную в азиатском регионе.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал изменения в позиции США по расширению Североатлантического альянса. Он заявил, что снятие табу с этой темы приближает все страны к долгожданному миру.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше