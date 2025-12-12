Шойгу: Попытки создания восточного НАТО противоречат безопасности в странах АТР

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что попытки создания восточного фланга НАТО противоречат установленной системе безопасности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Свое мнение по расширению блока она высказал на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
«Попытки создания разного рода новой архитектуры, а если говорить точнее — восточного НАТО, не могут нас устраивать, противоречат духу, который был создан в регионе», — заявил секретарь СБ.
Шойгу добавил, что во время переговоров с руководством Лаоса поднимались темы, связанные с усилением милитаризации в Тайване, Филиппинах и Японии. Он подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать асеаноцентричную модель, сформированную в азиатском регионе.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал изменения в позиции США по расширению Североатлантического альянса. Он заявил, что снятие табу с этой темы приближает все страны к долгожданному миру.