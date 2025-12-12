Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал лидерам Туркменистана о противоречиях и конфликтах

Лукашенко оценил политику Туркменистана, упомянув конфликты в мире.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал лидерам Туркменистана о противоречиях и конфликтах, сообщила пресс-служба президента.

Так, 12 декабря белорусским лидером были направлены поздравления с Международным днем нейтралитета и 30-летием провозглашения постоянного нейтралитета президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Обратившись к туркменским лидерам, глава Беларуси указал на конфликты в мире, а также высказался о политике Туркменистана.

— В современном мире, полном противоречий и конфликтов, политика вашей страны служит для многих ярким примером выстраивания внешних связей на условиях добрососедства, взаимного уважения и равноправного партнерства, — подчеркнул он.

Также Лукашенко обратил внимание на серьезный потенциал развития белорусско-туркменских отношений на благо обоих народов.

Обратившись к Гурбангулы Бердымухамедову, Александр Лукашенко подчеркнул, что на площадках ООН Беларусь неизменно выступает соавтором значимых миротворческих инициатив Туркменистана. И напомнил, что такие инициативы направлены на поддержание стабильности и мира, обеспечение всеобщего устойчивого развития и укрепление международных связей.

И резюмируя, белорусский президент подтвердил настроенность Минска на углубление взаимодействия с Ашхабадом.

Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала, чего все ждут от президента Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше