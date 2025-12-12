Лукашенко сказал лидерам Туркменистана о противоречиях и конфликтах

Обратившись к Гурбангулы Бердымухамедову, Александр Лукашенко подчеркнул, что на площадках ООН Беларусь неизменно выступает соавтором значимых миротворческих инициатив Туркменистана. И напомнил, что такие инициативы направлены на поддержание стабильности и мира, обеспечение всеобщего устойчивого развития и укрепление международных связей.