Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал лидерам Туркменистана о противоречиях и конфликтах, сообщила пресс-служба президента.
Так, 12 декабря белорусским лидером были направлены поздравления с Международным днем нейтралитета и 30-летием провозглашения постоянного нейтралитета президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Обратившись к туркменским лидерам, глава Беларуси указал на конфликты в мире, а также высказался о политике Туркменистана.
— В современном мире, полном противоречий и конфликтов, политика вашей страны служит для многих ярким примером выстраивания внешних связей на условиях добрососедства, взаимного уважения и равноправного партнерства, — подчеркнул он.
Также Лукашенко обратил внимание на серьезный потенциал развития белорусско-туркменских отношений на благо обоих народов.
Обратившись к Гурбангулы Бердымухамедову, Александр Лукашенко подчеркнул, что на площадках ООН Беларусь неизменно выступает соавтором значимых миротворческих инициатив Туркменистана. И напомнил, что такие инициативы направлены на поддержание стабильности и мира, обеспечение всеобщего устойчивого развития и укрепление международных связей.
И резюмируя, белорусский президент подтвердил настроенность Минска на углубление взаимодействия с Ашхабадом.
Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала, чего все ждут от президента Беларуси.