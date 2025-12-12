ЦБ назвал незаконными планы ЕК по изъятию активов РФ

Банк России опубликовал заявление в ответ на намерения Еврокомиссии использовать его активы.
Регулятор отметил, что предлагаемые в документе механизмы их прямого либо косвенного использования, а также любые формы распоряжения активами без согласия российской стороны являются незаконными и противоречат нормам международного права, включая принципы суверенного иммунитета.
В ЦБ подчеркнули, что намерены применять все доступные юридические и иные инструменты для защиты своих интересов. В числе возможных действий регулятор указал обращения в компетентные структуры — национальные и международные суды, профильные организации и другие инстанции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы и Украины нет времени, чтобы тянуть с вопросом изъятия замороженных российских активов. На фоне ее заявлений британские банки решительно выступили против передачи Украине замороженных активов Российской Федерации.