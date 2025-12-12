США потратили $2 млрд из бюджета Пентагона на борьбу с мигрантами

В отчете отмечается, что запрошенный Пентагоном бюджет на 2026 финансовый год включает не менее $5 млрд на проведение операций по борьбе с мигрантами на американо-мексиканской границе. По данным законодателей, Пентагон выделил в прошлом финансовом году $1,3 млрд на развертывание войск на границе, $420,9 млн на содержание иммигрантов на военных объектах в стране и за рубежом, $258 млн на развертывание войск в таких американских городах, как Лос-Анджелес, Портленд и Чикаго, и $40,3 млн на проводимые ВС депортационные авиарейсы.