США потратили $2 млрд из бюджета Пентагона на борьбу с мигрантами

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в предыдущем финансовом году перенаправила из бюджета Военного министерства $2 млрд на борьбу с иммигрантами и планирует более чем вдвое увеличить эту сумму в текущем финансовом году (начался в США 1 октября). Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном докладе нескольких демократов из обеих палат Конгресса страны.
Они критикуют главу государства за то, что он, по их мнению, уделяет приоритетное внимание жестким пограничным инициативам в ущерб наращиванию оборонного потенциала и реагированию на чрезвычайные ситуации.
В отчете отмечается, что запрошенный Пентагоном бюджет на 2026 финансовый год включает не менее $5 млрд на проведение операций по борьбе с мигрантами на американо-мексиканской границе. По данным законодателей, Пентагон выделил в прошлом финансовом году $1,3 млрд на развертывание войск на границе, $420,9 млн на содержание иммигрантов на военных объектах в стране и за рубежом, $258 млн на развертывание войск в таких американских городах, как Лос-Анджелес, Портленд и Чикаго, и $40,3 млн на проводимые ВС депортационные авиарейсы.
Члены Конгресса считают, что задействование Трампом ВС США в вопросах иммиграции превышает «все разумные рамки», снижает боеготовность войск и приводит к расточительному расходованию средств вместо более эффективного распределения ресурсов ведомствами. «Когда ВС поручают обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства — эта роль не соответствует миссии Минобороны, военнослужащие для этого не набирались и не проходили подготовку — такие операции часто обходятся в несколько раз дороже, чем когда те же функции выполняют гражданские органы власти», — говорится в докладе.
Комментируя отчет, Белый дом заявил, что «расходование выделенных средств на миссию [по борьбе с миграцией] не означает, что другие миссии останутся без финансирования», и добавил, что в использовании средств Пентагона на решение иммиграционных вопросов виноваты сами демократы и 46-й президент США Джо Байден.
Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации президент подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.