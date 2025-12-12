Министр Вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что стране пора готовиться к вооруженному конфликту с Россией, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что, по его словам, Великобритания уже находится «в военном состоянии».
«Если вы спрашиваете, находится ли Великобритания в состоянии войны, то вы совершенно правы, находится», — заявил министр.
Кроме того, он добавил, что «над Европой нависла тень войны».
Автор материала подчеркивает, что до подобной риторики Карнса высказался и генсек НАТО Марк Рютте, который ввел всех в состояние ужаса отсылками к мировым войнам и призывами к перестройке на «военное мышление».
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва видит приготовления Европы к войне с Россией. Он также объяснил, что подобная риторика используется, чтобы увести внимание избирателей от внутренних проблем Европы. По его словам, тема угрозы со стороны России становится инструментом для политиков Евросоюза в предвыборных вопросах.
Ранее разведчик Риттер заявил, что США объявили войну Европе.