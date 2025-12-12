Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва видит приготовления Европы к войне с Россией. Он также объяснил, что подобная риторика используется, чтобы увести внимание избирателей от внутренних проблем Европы. По его словам, тема угрозы со стороны России становится инструментом для политиков Евросоюза в предвыборных вопросах.