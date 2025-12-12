Путин назвал ООН ключевым механизмом баланса интересов в мире

ООН остается уникальной и во многом незаменимой площадкой для поддержания международного баланса интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия.
Глава государства напомнил, что 2025 год, объявленный Организацией Объединенных Наций годом мира и доверия, совпал с 80-летием создания самой ООН. По его словам, организация, учрежденная после Второй мировой войны, до сих пор выполняет свою миссию и сохраняет ключевую роль в системе международных отношений.
Президент подчеркнул, что одной из главных задач ООН остается поиск согласованных решений по наиболее сложным и чувствительным вопросам. Эти решения, отметил он, должны учитывать позиции всех государств, а не отдельных групп стран.
Путин указал, что именно принципы, заложенные в уставе ООН, позволяют в условиях формирующегося многополярного мира выстраивать честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами.
Выступление прозвучало в Ашхабаде, куда президент России прибыл с двухдневным государственным визитом. В программе поездки — участие в мероприятиях, посвященных Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.
