Путин назвал ООН ключевым механизмом баланса интересов в мире

Глава государства напомнил, что 2025 год, объявленный Организацией Объединенных Наций годом мира и доверия, совпал с 80-летием создания самой ООН. По его словам, организация, учрежденная после Второй мировой войны, до сих пор выполняет свою миссию и сохраняет ключевую роль в системе международных отношений.