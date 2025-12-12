Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума в Ашхабаде

30 лет назад руководство Туркменистана сделало выбор в пользу постоянного нейтралитета. Об этом в пятницу, 12 декабря, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума, посвященного Международному году мира и доверия и Международному дню нейтралитета в Ашхабаде.
— Ашхабадская декларация призвана стать важным итогом совместной работы в ходе нынешнего форума. Россия поддерживает этот документ, — сказал российский лидер.
Владимир Путин добавил, что в России сейчас обучается более 54 тысяч туркменистанских студентов. Он также отметил экономические показатели двустороннего сотрудничества, передает «Российская газета».
12 декабря Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Туркмении, Ашхабад. Его самолет приземлился в аэропорту, где российского лидера встретили почетным караулом, выстроившимся вдоль ковровой дорожки с национальным орнаментом.
Днем ранее Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Они обсудили совместные проекты в торгово-экономической, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах стран.