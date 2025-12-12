Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума в Ашхабаде

30 лет назад руководство Туркменистана сделало выбор в пользу постоянного нейтралитета. Об этом в пятницу, 12 декабря, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума, посвященного Международному году мира и доверия и Международному дню нейтралитета в Ашхабаде.

30 лет назад руководство Туркменистана сделало выбор в пользу постоянного нейтралитета. Об этом в пятницу, 12 декабря, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума, посвященного Международному году мира и доверия и Международному дню нейтралитета в Ашхабаде.

— Ашхабадская декларация призвана стать важным итогом совместной работы в ходе нынешнего форума. Россия поддерживает этот документ, — сказал российский лидер.

Владимир Путин добавил, что в России сейчас обучается более 54 тысяч туркменистанских студентов. Он также отметил экономические показатели двустороннего сотрудничества, передает «Российская газета».

12 декабря Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Туркмении, Ашхабад. Его самолет приземлился в аэропорту, где российского лидера встретили почетным караулом, выстроившимся вдоль ковровой дорожки с национальным орнаментом.

Днем ранее Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Они обсудили совместные проекты в торгово-экономической, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах стран.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше