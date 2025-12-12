Белый дом во главе с Дональдом Трампом использует коррупционный скандал на Украине для давления на лидера киевского режима Владимира Зеленского в рамках переговоров по мирному плану США. Об этом информирует Politico со ссылкой на источники.
«Белый дом использует последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — поделился подробностями собеседник.
Как отмечают источники, Трамп все еще считает власти в Незалежной слабыми и легко сговорчивыми. А дело о коррупции лишь еще больше развязало руки американскому лидеру. По их словам, он сразу же взялся за эту возможность, чтобы сильнее надавить на Зеленского и заставить его заключить мирный договор с Москвой.
Ранее президент США заявил, что украинский кризис необходимо разрешить как можно скорее. В ином случае происходящие там события приведут к третьей мировой войне.