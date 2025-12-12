На Западе раскрыли один рычаг давления Трампа на Зеленского: вот что использует президент США

Как отмечают источники, Трамп все еще считает власти в Незалежной слабыми и легко сговорчивыми. А дело о коррупции лишь еще больше развязало руки американскому лидеру. По их словам, он сразу же взялся за эту возможность, чтобы сильнее надавить на Зеленского и заставить его заключить мирный договор с Москвой.