Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли один рычаг давления Трампа на Зеленского: вот что использует президент США

Politico: Вашингтон использует коррупционный скандал для давления на Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом во главе с Дональдом Трампом использует коррупционный скандал на Украине для давления на лидера киевского режима Владимира Зеленского в рамках переговоров по мирному плану США. Об этом информирует Politico со ссылкой на источники.

«Белый дом использует последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — поделился подробностями собеседник.

Как отмечают источники, Трамп все еще считает власти в Незалежной слабыми и легко сговорчивыми. А дело о коррупции лишь еще больше развязало руки американскому лидеру. По их словам, он сразу же взялся за эту возможность, чтобы сильнее надавить на Зеленского и заставить его заключить мирный договор с Москвой.

Ранее президент США заявил, что украинский кризис необходимо разрешить как можно скорее. В ином случае происходящие там события приведут к третьей мировой войне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше