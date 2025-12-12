Ричмонд
ЦБ подаёт в суд на Euroclear для взыскания убытков

Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear, требуя возместить убытки, нанесённые действиями европейской структуры. В пресс-службе регулятора уточнили, что иск связан с «незаконными действиями Euroclear», однако сумма требований не раскрывается.

ЦБ отметил, что депозитарий блокирует российские активы и несёт ответственность за убытки, которые возникают у регулятора. Кроме того, поводом для иска стали обсуждаемые Еврокомиссией механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

«В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми ЕК механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причинённых Банку России убытков», — гласи сообщение регулятора.

Ранее Япония отказалась от участия в плане по предоставлению Украине кредита за счёт замороженных российских активов. На саммите министров финансов G7 японская сторона не поддержала инициативу ЕС, основанную на опыте с бельгийским депозитарием Euroclear.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

