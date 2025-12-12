ЦБ подаёт в суд на Euroclear для взыскания убытков

ЦБ отметил, что депозитарий блокирует российские активы и несёт ответственность за убытки, которые возникают у регулятора. Кроме того, поводом для иска стали обсуждаемые Еврокомиссией механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.