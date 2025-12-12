Эстония и Польша игнорировали речь Зеленского на онлайн-встрече

На то, что Эстония и Польша проигнорировали речь Зеленского, обратили внимание зрители трансляции встречи в Telegram-канале украинского президента, уточняет «Лента.ру».
Зеленский рассказывал европейским союзникам о переговорах с представителями Вашингтона по вопросу предоставления гарантий безопасности. На экране онлайн-встречи одновременно демонстрировались кабинеты европейских чиновников и политиков. Пока Зеленский выступал, в кадре с эстонской стороны были только пустые кресла, а министр иностранных дел Польши был занят беседой с кем-то, кто не входил в обзор камеры.
Во время онлайн-встречи с членами «коалиции делающих» Зеленский также допустил проведение выборов на Украине. Он уточнил, что голосование возможно, но только если власти смогут обеспечить безопасность избирательного процесса, а для этого требуется помощь США.
Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она пыталась склонить украинского президента к урегулированию конфликта с Москвой по сценарию, предложенному Белым домом. Источники из партии «Братья Италии», которую возглавляет Мелони, сообщили, что в ответ Зеленский настаивал, чтобы она обратилась к президенту США с просьбой смягчить давление на Киев.