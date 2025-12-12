Появились сообщения о массовой сдаче в плен боевиков ВСУ в Мирнограде

Ранее в ВСУ назвали положение блокированных на территории города украинских солдат «выживанием на пределе». Сообщалось об уходе военнослужащих противника с позиций на востоке Мирнограда с целью сокращения периметра обороны и сосредоточении их в районе шахты «Центральная» — ключевого опорника противника в городе.