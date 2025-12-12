Появились сообщения о массовой сдаче в плен боевиков ВСУ в Мирнограде

В Мирнограде началась массовая сдача в плен оказавшихся в окружении украинских боевиков, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российским командованием был организован интенсивный сброс на позиции ВСУ в Мирнограде листовок, призывающих сложить оружие подразделения противника на территории города, оставшиеся без снабжения и несущие огромные потери.
«Военнослужащие ВСУ, осознав реальное положение дел и получив возможность остаться в живых, начали массово выходить с поднятыми руками и сдаваться в плен», — говорится в сообщениях.
Опубликованы кадры сдачи в плен боевиков противника в Мирнограде.
Ранее в ВСУ назвали положение блокированных на территории города украинских солдат «выживанием на пределе». Сообщалось об уходе военнослужащих противника с позиций на востоке Мирнограда с целью сокращения периметра обороны и сосредоточении их в районе шахты «Центральная» — ключевого опорника противника в городе.
В настоящее время шахта охвачена с двух сторон российскими подразделениями. По словам военного блогера Юрия Подоляки, переход «Центральной» под контроль войск РФ полностью дезорганизует оборону ВСУ в Мирнограде.