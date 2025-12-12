Трамп неожиданно сказал, что «игры» на Украине могут привести к третьей мировой

Президент США Дональд Трамп заявил, что на днях в жесткой форме предупредил одну из сторон переговорного процесса по Украине о риске эскалации вплоть до Третьей мировой войны. По его словам, продолжение «игр» вокруг конфликта может привести к неконтролируемым последствиям, чего США не хотят допустить.
Трамп подчеркнул, что сам конфликт напрямую не затрагивает Соединенные Штаты, если только ситуация не выйдет из-под контроля. При этом он отметил, что, по его ощущениям, Вашингтон был «очень близок» к достижению договоренностей как с Россией, так и с Украиной.
Американский лидер заявил, что США стремятся к урегулированию, хотя формально не участвуют в конфликте, а задействованы лишь в переговорном процессе. По его мнению, Украина и европейские страны заинтересованы в активной роли США в разрешении кризиса.
Ранее Трамп сообщал, что в резкой форме обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии, призывая их и Киев «реалистично оценивать ситуацию». СМИ также писали, что он настаивал на усилении давления на Владимира Зеленского.
Последний телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоялся 16 октября и стал восьмым с начала года. В Кремле в декабре отмечали, что новых контактов пока не планируется.
