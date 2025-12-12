Трамп неожиданно сказал, что «игры» на Украине могут привести к третьей мировой

Трамп подчеркнул, что сам конфликт напрямую не затрагивает Соединенные Штаты, если только ситуация не выйдет из-под контроля. При этом он отметил, что, по его ощущениям, Вашингтон был «очень близок» к достижению договоренностей как с Россией, так и с Украиной.