Выходы перекрыты, лес под сетью: 500 мирных жителей оказались в заложниках у ВСУ

До этого местные партизаны оказали помощь нашим бойцам в входе в Купянск. Связаны ли участившиеся случаи расстрелов в Узловом с их действиями — пока остаётся под вопросом. Сейчас лес на окраинах Купянска накрыт сетью оптоволокна от дронов, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим действиям.