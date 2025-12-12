В Башкирии 13 декабря вступит в силу закон о частных клиниках

С 13 декабря вступают в силу изменения в Закон «О частной медицинской деятельности в РБ».
Изменения касаются работы частных клиник. Теперь они должны обеспечивать оказание пациентам медицинской помощи на основе клинических рекомендаций министерства здравоохранения.
Новый закон направлен на унификацию стандартов качества медицинской помощи, где бы пациент ее ни получал — в государственной клинике или частной.
«Чтобы частные медучреждения не просто имели доступ к клиническим рекомендациям, а обеспечивали их применение в ежедневной врачебной практике. Это вопрос безопасности и минимизации рисков врачебной ошибки, — подчеркнул спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Качество медицинских услуг в республике должно определяться едиными современными подходами, а не формой собственности медорганизации».
Многие частные клиники и раньше ориентировались на клинические рекомендации минздрава, однако с принятием закона применение утвержденных алгоритмов лечения станет правилом и уже не будет зависеть от воли и подходов конкретного руководителя.
Кроме того, новый закон предусматривает теперь право пациента выбирать тех, кому может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти.
