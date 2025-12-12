МО РФ: авария на ЗАЭС может привести к разносу радиоактивных веществ

«В случае тяжелой аварии на АЭС с ВВЭР-1000 кориум (ядерное топливо, металл реактора, бетон шахты корпуса энергоблока) может проплавить бетонное дно шахты. Далее расплав при температуре в несколько тысяч градусов начнет проплавлять грунт, на котором расположен энергоблок. При наихудшем сценарии контакт кориума с водой может привести к паровому взрыву, который приведет к разносу радиоактивных веществ на сотни километров», — говорится в материалах.
