Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: авария на ЗАЭС может привести к разносу радиоактивных веществ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тяжелая авария на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при наихудшем сценарии приведет к разносу радиоактивных веществ на сотни километров. Это следует из материалов Минобороны России к брифингу начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева.

Источник: РИА "Новости"

«В случае тяжелой аварии на АЭС с ВВЭР-1000 кориум (ядерное топливо, металл реактора, бетон шахты корпуса энергоблока) может проплавить бетонное дно шахты. Далее расплав при температуре в несколько тысяч градусов начнет проплавлять грунт, на котором расположен энергоблок. При наихудшем сценарии контакт кориума с водой может привести к паровому взрыву, который приведет к разносу радиоактивных веществ на сотни километров», — говорится в материалах.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше