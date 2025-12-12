МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Киев использует объекты химической промышленности Украины как «техногенный щит», понимая, что российская армия по ним не бьет, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
«Понимая, что наши войска не наносят удары по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам “выжженной земли” и “борьбы до последнего украинца”, — сказал Ртищев на брифинге.
Он привел конкретный недавний пример.
«В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников — граждан Румынии и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное. По полученной информации, в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники, так как в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более двухсот тонн жидкого аммиака и, как следствие, — техногенная катастрофа в регионе», — отметил Ртищев.