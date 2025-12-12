Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев использует химзаводы как техногенный щит, рассказали в Минобороны

МО РФ: Киев использует объекты химической промышленности как техногенный щит.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Киев использует объекты химической промышленности Украины как «техногенный щит», понимая, что российская армия по ним не бьет, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«Понимая, что наши войска не наносят удары по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам “выжженной земли” и “борьбы до последнего украинца”, — сказал Ртищев на брифинге.

Он привел конкретный недавний пример.

«В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников — граждан Румынии и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное. По полученной информации, в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники, так как в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более двухсот тонн жидкого аммиака и, как следствие, — техногенная катастрофа в регионе», — отметил Ртищев.