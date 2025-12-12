«В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников — граждан Румынии и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное. По полученной информации, в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники, так как в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более двухсот тонн жидкого аммиака и, как следствие, — техногенная катастрофа в регионе», — отметил Ртищев.