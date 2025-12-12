МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад своей помощью Украине провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами, это может поставить на грань экологической катастрофы ряд стран Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
«Таким образом, военная и финансовая помощь Запада провоцирует многочисленные нарушения киевским режимом международных норм обращения с ядерными материалами. При этом западные “покровители” не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств», — сказал Ртищев на брифинге.