Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами

МО РФ: Запад провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад своей помощью Украине провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами, это может поставить на грань экологической катастрофы ряд стран Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«Таким образом, военная и финансовая помощь Запада провоцирует многочисленные нарушения киевским режимом международных норм обращения с ядерными материалами. При этом западные “покровители” не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств», — сказал Ртищев на брифинге.