Запад провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами

«Таким образом, военная и финансовая помощь Запада провоцирует многочисленные нарушения киевским режимом международных норм обращения с ядерными материалами. При этом западные “покровители” не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств», — сказал Ртищев на брифинге.