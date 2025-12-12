РХБЗ предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной

«Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров», — отметил Ртищев.