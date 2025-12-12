РХБЗ предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Радиоактивные вещества накрыли бы значительную часть Украины и Европы при радиационной аварии на российско-украинской границе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте на основе источников ионизирующего излучения, сообщил Ртищев на брифинге.
«Ранее мы приводили доклад премьер-министру Украины, озвученный секретарем Совета национальной безопасности Украины. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, на территории Харьковской области. В докладе отмечено: “Утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария”, — сказал Ртищев.
Начальник войск РХБЗ обратил внимание на прогноз, разработанный государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, в котором говорится, что в случае радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется лишь Россия.
«Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров», — отметил Ртищев.