Трамп назвал три страны, выступающие за ядерное разоружение

«Одна из вещей, о которой я говорил с Китаем, — это денуклеаризация. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил об этом с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они, и то, что, я думаю, хотела бы сделать Россия», — приводит слова Трампа RTVI.
На реплику журналиста о нежелании России заключать новый ДСНВ президент США ответил: «Это то, что они говорят вам», намекая на возможное расхождение между публичными заявлениями и реальными намерениями.
Накануне встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в конце октября Дональд Трамп отдал Пентагону распоряжение о немедленном начале ядерных испытаний. Эту идею публично поддержал вице-президент Джей Ди Вэнс, пояснив, что такие проверки необходимы и проводить их надо регулярно, чтобы убедиться в надлежащем функционировании оружия.
Эксперты тогда предположили, что решение американского лидера, вероятно, стало ответом на российские испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».