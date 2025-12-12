Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал три страны, выступающие за ядерное разоружение

Между США, Россией и Китаем состоялись дискуссии о сокращении ядерных арсеналов. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, отметив, что все участники заинтересованы в денуклеаризации.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Одна из вещей, о которой я говорил с Китаем, — это денуклеаризация. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил об этом с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они, и то, что, я думаю, хотела бы сделать Россия», — приводит слова Трампа RTVI.

На реплику журналиста о нежелании России заключать новый ДСНВ президент США ответил: «Это то, что они говорят вам», намекая на возможное расхождение между публичными заявлениями и реальными намерениями.

Накануне встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в конце октября Дональд Трамп отдал Пентагону распоряжение о немедленном начале ядерных испытаний. Эту идею публично поддержал вице-президент Джей Ди Вэнс, пояснив, что такие проверки необходимы и проводить их надо регулярно, чтобы убедиться в надлежащем функционировании оружия.

Эксперты тогда предположили, что решение американского лидера, вероятно, стало ответом на российские испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше