Полковник Ходаренок: после Северска ВС РФ пойдут на Славянск и Краматорск

Российские военные взяли город Северск в Донбассе, который был превращен ВСУ в мощный укрепленный район, оборудованный по самому последнему слову фортификации, и считался ключевым звеном в обороне украинской армии. Бои за город шли с 2022 года. Как брали Северск и какое значение имеет взятие этого населенного пункта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Российские военные взяли город Северск в Донбассе, который был превращен ВСУ в мощный укрепленный район, оборудованный по самому последнему слову фортификации, и считался ключевым звеном в обороне украинской армии. Бои за город шли с 2022 года. Как брали Северск и какое значение имеет взятие этого населенного пункта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Президенту России Владимиру Путину на совещании об обстановке в зоне СВО сообщили о полном переходе города Северска в ДНР под контроль российских военных.

О взятии Северска доложил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Также он сообщил об обстановке на других направлениях. Основные усилия части и соединения группировки «Север» сосредоточивают на расширении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, по его словам, в районе Купянска взяты под контроль Кучеровка и Куриловка, идут бои в южной части Константиновки. В Димитрове (Мирнограде) под контролем южная часть города, в настоящее время бои идут в центре и на севере этого населенного пункта. Уличные бои ведутся в Гуляйполе, а бойцы группировки «Восток» продолжают наступательные действия на юге Днепропетровской области.

В боях за город Северск особо отличились бойцы и командиры 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 2-й артиллерийской бригады 3-й гвардейской Луганско-Северодонецкой общевойсковой армии.

Как шли бои за Северск.

Северск, напомним, — это город в ДНР, расположенный на реке Бахмут. Население Северска в 2021 году составляло около 11 тыс. человек. В ходе длительных боевых действий город практически полностью разрушен.

~Бои за этот населенный пункт в ходе СВО развернулись еще в 2022 году и продолжались до самого последнего времени~, что давало командованию ВСУ утверждать, что этот населенный пункт представляет собой несокрушимый утес в системе обороны украинской армии.

Город и его ближайшие окрестности инженерными войсками ВСУ были превращены в мощный укрепленный район, оборудованный по самому последнему слову фортификации. Господствующие высоты на подступах к Северску (сам город лежит в низине) позволяли ВСУ контролировать окружающую местность и эффективно корректировать огонь артиллерии.

Командующий Южной группировкой войск генерал Сергей Медведев добавил, что взятие под контроль Северска создает благоприятные условия для последующего наступления в направлении Славянска.

При этом военачальник отметил, что «успешному освобождению Северска способствовало детально спланированное комплексное огневое поражение противника и значительный вклад в него внесли ракетные войска и артиллерия и подразделения беспилотных систем».

Что дальше?

Есть основания полагать, что в ближайшее время российские части и соединения подойдут к внешнему оборонительному обводу Славянско-Краматорской агломерации и завяжут бои за этот укрепленный район. ~Северск в этом плане представлял собой ключевое звено в обороне ВСУ.~ Он прикрывал подходы к этим двум последним крупным городам Донбасса, которые пока еще находятся под контролем ВСУ — Краматорску и Славянску.

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что инициатива на всех участках линии боевого соприкосновения находится в руках российской армии. Ежесуточные темпы продвижения российских войск с каждым днем увеличиваются. 21 ноября был взят город Купянск, 2 декабря — Красноармейск, 11 декабря — Северск. Есть все основания полагать, что час окончательного освобождения Донбасса стремительно приближается.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

