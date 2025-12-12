Полковник Ходаренок: после Северска ВС РФ пойдут на Славянск и Краматорск

Есть основания полагать, что в ближайшее время российские части и соединения подойдут к внешнему оборонительному обводу Славянско-Краматорской агломерации и завяжут бои за этот укрепленный район. ~Северск в этом плане представлял собой ключевое звено в обороне ВСУ.~ Он прикрывал подходы к этим двум последним крупным городам Донбасса, которые пока еще находятся под контролем ВСУ — Краматорску и Славянску.