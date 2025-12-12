Полковник Ходаренок: после Северска ВС РФ пойдут на Славянск и Краматорск

Российские военные взяли город Северск в Донбассе, который был превращен ВСУ в мощный укрепленный район, оборудованный по самому последнему слову фортификации, и считался ключевым звеном в обороне украинской армии. Бои за город шли с 2022 года. Как брали Северск и какое значение имеет взятие этого населенного пункта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Президенту России Владимиру Путину на совещании об обстановке в зоне СВО сообщили о полном переходе города Северска в ДНР под контроль российских военных.
О взятии Северска доложил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Также он сообщил об обстановке на других направлениях. Основные усилия части и соединения группировки «Север» сосредоточивают на расширении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.
Кроме того, по его словам, в районе Купянска взяты под контроль Кучеровка и Куриловка, идут бои в южной части Константиновки. В Димитрове (Мирнограде) под контролем южная часть города, в настоящее время бои идут в центре и на севере этого населенного пункта. Уличные бои ведутся в Гуляйполе, а бойцы группировки «Восток» продолжают наступательные действия на юге Днепропетровской области.
В боях за город Северск особо отличились бойцы и командиры 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 2-й артиллерийской бригады 3-й гвардейской Луганско-Северодонецкой общевойсковой армии.
Как шли бои за Северск.
Северск, напомним, — это город в ДНР, расположенный на реке Бахмут. Население Северска в 2021 году составляло около 11 тыс. человек. В ходе длительных боевых действий город практически полностью разрушен.
~Бои за этот населенный пункт в ходе СВО развернулись еще в 2022 году и продолжались до самого последнего времени~, что давало командованию ВСУ утверждать, что этот населенный пункт представляет собой несокрушимый утес в системе обороны украинской армии.
Город и его ближайшие окрестности инженерными войсками ВСУ были превращены в мощный укрепленный район, оборудованный по самому последнему слову фортификации. Господствующие высоты на подступах к Северску (сам город лежит в низине) позволяли ВСУ контролировать окружающую местность и эффективно корректировать огонь артиллерии.
Командующий Южной группировкой войск генерал Сергей Медведев добавил, что взятие под контроль Северска создает благоприятные условия для последующего наступления в направлении Славянска.
При этом военачальник отметил, что «успешному освобождению Северска способствовало детально спланированное комплексное огневое поражение противника и значительный вклад в него внесли ракетные войска и артиллерия и подразделения беспилотных систем».
Что дальше?
Есть основания полагать, что в ближайшее время российские части и соединения подойдут к внешнему оборонительному обводу Славянско-Краматорской агломерации и завяжут бои за этот укрепленный район. ~Северск в этом плане представлял собой ключевое звено в обороне ВСУ.~ Он прикрывал подходы к этим двум последним крупным городам Донбасса, которые пока еще находятся под контролем ВСУ — Краматорску и Славянску.
Владимир Путин в ходе совещания отметил, что инициатива на всех участках линии боевого соприкосновения находится в руках российской армии. Ежесуточные темпы продвижения российских войск с каждым днем увеличиваются. 21 ноября был взят город Купянск, 2 декабря — Красноармейск, 11 декабря — Северск. Есть все основания полагать, что час окончательного освобождения Донбасса стремительно приближается.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),