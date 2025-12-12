СМИ: в ЕС обеспокоены возможным отказом США от встречи по Украине в ФРГ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейские чиновники считают «катастрофическим сценарием» возможный отказ США от участия во встрече по Украине, намеченной лидерами Европы на 15 декабря в Берлине, пишет издание Kyiv Post.
Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза, что лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине.
«В частном порядке европейские чиновники беспокоятся по поводу “катастрофического сценария”: Вашингтон пропускает переговоры в Берлине, Европа раскалывается… а американский президент жаждет скорейшего заключения сделки (по Украине — ред.)», — пишет издание.
Один из западных чиновников в комментарии изданию заявил, что предстоящая неделя определит, «останется ли Запад единым».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трампу надоели «встречи просто ради встреч» по урегулированию на Украине, он хочет действий. Сам Трамп отмечал, что представители США будут участвовать во встрече в субботу в Европе, только если сочтут, что есть шанс на успех, чтобы не тратить время зря.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.