СМИ: в ЕС обеспокоены возможным отказом США от встречи по Украине в ФРГ

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трампу надоели «встречи просто ради встреч» по урегулированию на Украине, он хочет действий. Сам Трамп отмечал, что представители США будут участвовать во встрече в субботу в Европе, только если сочтут, что есть шанс на успех, чтобы не тратить время зря.