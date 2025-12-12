ВМС Британии раскрыли, как следили за подлодкой «Краснодар»

О военной операции, которая проводилась королевским военным флотом в координации с другими союзниками по НАТО, пресс-служба разместила информацию на сайте ВМС. В ведомстве уточнили, что «Краснодар» двигался в сопровождении буксира «Алтай» на запад из Северного моря через Па-де-Кале в Ла-Манш. Во время следования подлодки в британских водах за ней наблюдали вертолёт Merlin из 814-й эскадрильи морской авиации и танкер RFA Tidesurge, сообщает «Лента.ру».