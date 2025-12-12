СМИ: ЕС пытается убедить Белый дом замедлить переговоры по Украине

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейские лидеры пытаются проводить «дипломатическое контрнаступление» в попытке убедить администрацию США замедлить усилия по урегулированию на Украине, пишет издание Kyiv Post со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.
«Европейские лидеры развертывают срочное дипломатическое контрнаступление, чтобы удержать президента (США) Дональда Трампа от замыкания Украины на том, что, как они опасаются, может быть поспешной и склоненной в сторону России мирной сделкой… европейские правительства и несколько высокопоставленных американских законодателей спешно пытаются убедить Белый дом замедлиться», — говорится в сообщении.
Власти в Германии, Франции и ряде других стран полагают, что слишком быстрое заключение сделки якобы может означать капитуляцию Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.