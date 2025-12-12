Ричмонд
Politico: США формируют коалицию по редкоземам и ИИ в противовес Китаю

Альянс объединяет Австралию, Израиль, Сингапур, Южную Корею и Японию, сообщила газета.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США создают коалицию по редкоземельным металлам и искусственному интеллекту (ИИ) с целью решения прежде всего проблемы доступа к критически важным минералам. Об этом сообщила газета Politco.

Альянс объединяет Австралию, Израиль, Сингапур, Южную Корею и Японию. Президент США Дональд Трамп формирует, по данным издания, коалицию «для противодействия доминирующему контролю Китая над критически важными минералами и его растущей роли центра ИИ и других технологических секторов».

Подобное решение Вашингтона отражает, по оценке издания, «обеспокоенность США по поводу масштабных инвестиций Китая в искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые могут дать ему конкурентное преимущество в экономике XXI века». По словам замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоба Хелберга, создание подобного объединения «меняет правила игры, потому что сегодня нет группы, а рамках которой можно было бы собраться вместе, чтобы обсудить экономику ИИ и то, как конкурировать в этой сфере с Китаем».

Администрация Трампа стремится привлечь к коалиции «других союзников и партнеров, обладающих минеральными, технологическими и производственными ресурсами», подчеркнул Хелберг.

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительные 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля в отношении программного обеспечения. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно.

