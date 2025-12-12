Politico раскрыло «козыри» Трампа в диалоге с Зеленским

Как сообщают источники, Трамп считает Украину слабой стороной в конфликте. Коррупционный скандал, приведший к отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака, только укрепил мнение американского лидера, пишет «Лента.ру». Отмечается также, что коррупция в Киеве стала эффективным инструментом для Трампа в продавливании своей позиции по мирному урегулированию.