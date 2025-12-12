Ричмонд
Politico раскрыло «козыри» Трампа в диалоге с Зеленским

Команда Дональда Трампа оказывает давление на Владимира Зеленского, используя ситуацию с коррупцией на Украине, чтобы продвинуть собственный план урегулирования. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Источник: Reuters

Как сообщают источники, Трамп считает Украину слабой стороной в конфликте. Коррупционный скандал, приведший к отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака, только укрепил мнение американского лидера, пишет «Лента.ру». Отмечается также, что коррупция в Киеве стала эффективным инструментом для Трампа в продавливании своей позиции по мирному урегулированию.

«Белый дом использует последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — приводит слова осведомленного источника «Лента.ру».

Ранее сообщалось, как коррупционный скандал на Украине разделил европейских партнеров Киева.

