Финляндия построила на границе с Россией почти 140 километров забора

По данным погранохраны, забор имеет высоту 4,5 метра, из которых около метра составляет колючая проволока. Часть ограждения также продолжается под землей. В основном забор строится на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Общая длина забора составит 200 километров. Строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Финляндия не планирует из-за высокой стоимости проекта: километр заграждения в среднем стоит около 1,8 миллиона евро. Ожидается, что основная часть забора будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году.