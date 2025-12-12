МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Финляндия построила на границе с Россией почти 140 километров забора из 200 запланированных, весь проект будет завершен к лету, сообщает в пятницу группа региональных изданий Uutissuomalainen со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщал со ссылкой на пограничную охрану, что Финляндия строит забор в метре от российской границы, через каждые 20 метров ограждения установят камеры.
«На восточной границе (граница с Россией — ред.) возведено около 140 километров, весь забор будет готов к лету», — говорится в сообщении.
По информации группы изданий, обслуживание забора будет обходиться примерно в 4 миллиона евро в год.
По данным погранохраны, забор имеет высоту 4,5 метра, из которых около метра составляет колючая проволока. Часть ограждения также продолжается под землей. В основном забор строится на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Общая длина забора составит 200 километров. Строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Финляндия не планирует из-за высокой стоимости проекта: километр заграждения в среднем стоит около 1,8 миллиона евро. Ожидается, что основная часть забора будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.