Компенсации за отопление не получит каждое четвертое претендовавшее на них домохозяйство

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Компенсации по счетам за отопление в холодный сезон получат в Молдове 605 тысяч домохозяйств из претендовавших на выплаты 783 тысяч, практически каждое четвертое домохозяйство получило отказ, цифры на брифинге в пятницу озвучила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.
По ее словам, получателями компенсации станут порядка 1,2 миллиона граждан. Выплаты станут поступать на карты уже во второй половине дня 12 декабря, на почте деньги можно будет получить с 15 декабря. Компенсации предоставляются в денежной форме, фиксированной суммой, как и в прошлом году.
Информация о том, одобрено ли домохозяйство для получения помощи, содержится на личных страницах пользователей специальной онлайн-платформы. Размер выплат составит от 500 до 1000 леев (до 800 леев для твердых видов топлива). Регистрация на сайте продолжается.
Наталья Плугару также назвала и предварительный объем бюджета на выплату компенсаций в текущем сезоне, по ее словам, он составит около 2,3 миллиарда леев. В отличие от прошлых лет, все эти средства — бюджетные, без участия внешних партнеров. Известно, что за прошлый отопительный сезон властями Молдовы для этих целей было предоставлено 2,690 миллиарда леев, из них 1,150 миллиарда выделили страны ЕС. С ноября 2024 года по март 2025-го в рамках программы помощи общая сумма компенсаций, выплаченных за отопление, составила 2,7 миллиарда леев.
Министр подтвердила, что компенсаций в счетах за электричество в 2026 году уже не будет, а на вопрос журналиста, какие меры министерством предусмотрены в случае вероятного повышения тарифа, Плугару призвала потребителей экономить электроэнергию.
Ранее министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что в случае, если Молдова будет все чаще закупать аварийную энергию, это создаст предпосылки для роста тарифов.