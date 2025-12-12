Компенсации за отопление не получит каждое четвертое претендовавшее на них домохозяйство

Наталья Плугару также назвала и предварительный объем бюджета на выплату компенсаций в текущем сезоне, по ее словам, он составит около 2,3 миллиарда леев. В отличие от прошлых лет, все эти средства — бюджетные, без участия внешних партнеров. Известно, что за прошлый отопительный сезон властями Молдовы для этих целей было предоставлено 2,690 миллиарда леев, из них 1,150 миллиарда выделили страны ЕС. С ноября 2024 года по март 2025-го в рамках программы помощи общая сумма компенсаций, выплаченных за отопление, составила 2,7 миллиарда леев.