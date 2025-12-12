«По обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона», — заявил газете советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, нужно определить, будет ли из этой зоны выведено только тяжелое вооружение или все виды.
Эта уступка включена в обновленный «мирный план», переданный президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Дональду Трампу 10 декабря, пишет издание. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц участвовали в разработке этого предложения.
Этот стратегически важный регион, горнодобывающий бассейн, может оказаться под контролем международных сил, включая Соединенные Штаты, отмечает газета.
Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Прежде Путин неоднократно говорил, что для урегулирования ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.