Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde узнала о согласии Киева на создание буферной зоны в Донбассе

Киев согласен на создание буферной зоны в Донбассе, сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Все новости РБК
Источник: AP 2024

«По обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона», — заявил газете советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, нужно определить, будет ли из этой зоны выведено только тяжелое вооружение или все виды.

Эта уступка включена в обновленный «мирный план», переданный президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Дональду Трампу 10 декабря, пишет издание. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц участвовали в разработке этого предложения.

Этот стратегически важный регион, горнодобывающий бассейн, может оказаться под контролем международных сил, включая Соединенные Штаты, отмечает газета.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Прежде Путин неоднократно говорил, что для урегулирования ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше