Путин беседой с президентом Туркмении открыл серию двусторонних встреч в Ашхабаде

Российский лидер также пообщается с президентами Ирака, Ирана, Турции и премьер-министром Пакистана.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Пресс-служба Президента России

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Беседа руководителей двух стран открывает ранее анонсированную Кремлем серию двусторонних встреч.

Как ожидается, Путин также побеседует с президентами Ирака — Абдель Латифом Рашидом, Ирана — Масудом Пезешкианом, Турции — Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее российский лидер возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркменистана — 12 декабря республика отмечает 30-летие перехода к такой политике, — а также принял участие в форуме в честь Года мира и доверия.