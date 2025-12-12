Шавкат Мирзиёев выступил на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде — главное

«Для Нового Узбекистана открытость миру, взаимное уважение и стремление к диалогу — фундаментальные ценности. Именно поэтому нами была выдвинута Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания. Она направлена на вовлечение в диалог всех, кому небезразлично будущее человечества, и кто стремится к миру, согласию и устойчивому развитию», — сказал глава Узбекистана.